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В Одесской области блокировали нелегальную разработку природных недр в промышленных масштабах

В Одесской области блокировали нелегальную разработку природных недр в промышленных масштабах

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Правоохранители блокировали хищения полезных ископаемых общегосударственного значения в Раздельнянском районе Одесской области, что нанесло ущерб государству на 1 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Одесской области.

Оперативники спецслужбы разоблачили дельцов, которые систематически добывали породу ракушечника в законсервированных штольнях, глубина которых достигает более 200 метров. Никаких специальных разрешений и лицензий на пользование недрами злоумышленники не имели.

Так, во время следственных действий правоохранители обнаружили рабочих, которые незаконно осуществляли добычу, специальное оборудование для обработки сырья, а также более 20 тысяч штук готовых блоков. Незаконную продукцию они реализовывали частным строительным компаниям, полученные средства выводились в теневой сектор экономики.

По предварительным оценкам, сумма нанесенного государству ущерба от противоправной разработки недр составляет более 1 миллион гривен. По заключению экспертов нелегальная добыча могла привести к обвалам и оползням в населенных пунктах, расположенных неподалеку.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие устанавливает возможную причастность к "крышеванию" нелегального бизнеса представителей правоохранительных и контролирующих органов.

Напомним, Служба безопасности Украины блокировала нелегальную добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах на Буковине.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Одесса и Одесская область, добыча
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