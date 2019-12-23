Регистрация | Вход |
USD: 23,29 -0,0341  EUR: 25,85 -0,0378 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 декабря 2019 18:53
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Синоптик дала прогноз погоды на Новый год
Синоптик дала прогноз погоды на Новый год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5835
Версия для печати

У Кучмы подтвердили договоренности по обмену удерживаемых до конца года

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в понедельник, была достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.

"Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогам саммита лидеров стран Нормандской четверки в Париже", - написала Олифер.

Отметим, ранее представитель Российской Федерации в ТКГ Борис Грызлов заявил, что контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.

Как ранее стало известно СМИ, около сорока человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать боевикам, отказались участвовать в обмене и возвращаться на территории, временно контролируемые сепаратистами.

Необходимость провести видеоконференцию возникла после того, как на очной встрече в Минске 18 декабря участникам переговоров не удалось договориться об обмене.

Источник: УНН
Теги: Украина, обмен
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.