У Кучмы подтвердили договоренности по обмену удерживаемых до конца года

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в понедельник, была достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.

"Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогам саммита лидеров стран Нормандской четверки в Париже", - написала Олифер.

Отметим, ранее представитель Российской Федерации в ТКГ Борис Грызлов заявил, что контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.

Как ранее стало известно СМИ, около сорока человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать боевикам, отказались участвовать в обмене и возвращаться на территории, временно контролируемые сепаратистами.

Необходимость провести видеоконференцию возникла после того, как на очной встрече в Минске 18 декабря участникам переговоров не удалось договориться об обмене.