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Казначейство перечислило 322,6 млн грн на выплату зарплаты шахтерам

Казначейство перечислило 322,6 млн грн на выплату зарплаты шахтерам

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Государственная казначейская служба Украины уже перечислила 322,6 млн грн на выплату зарплаты шахтерам. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале, передает УНН.

“Казначейство уже перечислило 322,6 млн грн на выплату зарплаты шахтерам”, — написал Гончарук.

Расходы на зарплаты шахтеров будут профинансированы в полном объеме. Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сообщила Министр финансов Украины Оксана Маркарова.

“По дополнительным средствам на зарплаты шахтеров — Кабинетом министров принято решение, сегодня подписываются полностью все справки Министерством финансов, идут в казначейство, будут профинансированы в полном объеме”, — сказала Маркарова.

Напомним, что правительство приняло соответствующее решение на очередном заседании 18 декабря.

Источник: УНН
Теги: Украина
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