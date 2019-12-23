Казначейство перечислило 322,6 млн грн на выплату зарплаты шахтерам

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Государственная казначейская служба Украины уже перечислила 322,6 млн грн на выплату зарплаты шахтерам. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале, передает УНН.

“Казначейство уже перечислило 322,6 млн грн на выплату зарплаты шахтерам”, — написал Гончарук.

Расходы на зарплаты шахтеров будут профинансированы в полном объеме. Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сообщила Министр финансов Украины Оксана Маркарова.

“По дополнительным средствам на зарплаты шахтеров — Кабинетом министров принято решение, сегодня подписываются полностью все справки Министерством финансов, идут в казначейство, будут профинансированы в полном объеме”, — сказала Маркарова.

Напомним, что правительство приняло соответствующее решение на очередном заседании 18 декабря.