В Винницкой области мужчину арестовали за разбойное нападение на почтальона

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Винницкой области молодой человек, который совершил разбойное нападение на женщину-почтальона и похитил деньги, взят под стражу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Винницкой области.

"Бершадской местной прокуратурой Винницкой области согласовано вручение подозрения 34-летнему мужчине, который совершил разбойное нападение на женщину-почтальона с применением насилия и завладел денежными средствами в сумме 70,5 тыс. грн, которые должны были быть выплачены пенсионерам", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина следил за женщиной-почтальоном, которая разносила почту и денежные средства пенсионерам. Вблизи неработающего кирпичного завода, в одном из сел Теплицкого района, напал на нее сзади, нанеся по голове удар деревянной битой. Женщина потеряла сознание. Молодой человек забрав сумку с деньгами, столкнул почтальона со склона, а людям, которые проходили мимо, сказал, что в овраге лежит женщина, которой необходимо оказать помощь. Сам покинул место преступления.

Мужчина с поличным задержан. Им оказался ранее не судимый, неработающий житель Теплицкого района.

После согласования прокуратурой сообщения о подозрении по ч.1 ст.187 (разбой) УК Украины, перед следственным судьей инициировано ходатайство о заключении указанного мужчины под стражу. Ходатайство удовлетворено.

Так, ч.1 ст.187 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, в Винницкой области злоумышленник ударил почтальона битой по голове, после чего забрал сумку с пенсиями.