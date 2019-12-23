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Премьер Британии заявил, что с РФ невозможно перезагрузить отношения

Премьер Британии заявил, что с РФ невозможно перезагрузить отношения

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с утверждением, что перезагрузить отношения с Россией невозможно, отмечает УНН со ссылкой на издание The Spectator.

“Я на самом деле изменил свою точку зрения на вопрос, возможно ли изменить отношения с Россией. Я, как и многие министры иностранных дел и премьер-министры до меня, на самом деле полагал, что мы можем начать заново (отношения) с Россией. Что это великая страна, с которой мы вместе сражались против фашизма”, — сказал Джонсон журналистам британского еженедельного журнала The Spectator.

“Я был очень, очень разочарован тем, что я не был прав”, — утверждал Джонсон, который возглавлял британский МИД в 2016-2018 годах, а с конца июля 2019 года занимает пост премьер-министра королевства.

В конце июня Джонсон заявил, что Россия виновата в том, что улучшить отношения Москвы и Лондона не получается. В качестве примера он привел случай с отравлением Скрипалей.

Добавим, что Борис Джонсон запретил британским министрам ехать на экономический форум в Давосе.

Источник: УНН
Теги: Россия, Великобритания, Борис Джонсон
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