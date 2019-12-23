Центральный железнодорожный вокзал в Киеве снова "заминировали"

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В понедельник вечером в столице поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает УНН.

"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве. Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Все работники и пассажиры вокзала эвакуированны. Обьект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - отметили в пресс-службе.

В то же время сообщается, что поезда курсируют по графику, посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, в Киеве Центральный железнодорожный вокзал временно ограничил работу из-за сообщения о заминировании.