Регистрация | Вход |
USD: 23,29 -0,0341  EUR: 25,85 -0,0378 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 декабря 2019 18:53
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Синоптик дала прогноз погоды на Новый год
Синоптик дала прогноз погоды на Новый год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
4650
Версия для печати

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве снова "заминировали"

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве снова "заминировали"

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В понедельник вечером в столице поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает УНН.

"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве. Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Все работники и пассажиры вокзала эвакуированны. Обьект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - отметили в пресс-службе.

В то же время сообщается, что поезда курсируют по графику, посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, в Киеве Центральный железнодорожный вокзал временно ограничил работу из-за сообщения о заминировании.

Источник: УНН
Теги: Киев, минирование, вокзал
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.