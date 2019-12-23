Лутковская об обмене удерживаемыми с ОРДЛО: сейчас списки окончательно дошлифовуются

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Возвращение удерживаемых лиц состоится до конца этого года, как и было договорено во время встречи лидеров "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Сейчас списки на освобождение "окончательно дошлифовуются". Об этом сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, передает УНН со ссылкой на заявление пресс-службы Офиса Президента.

"Была наконец достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до окончания этого года, как, собственно, и была достигнута во время парижского саммита в нормандской формате. И это огромное счастье, потому что мы сможем наконец забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями", - отметила Лутковская по итогам переговоров в понедельник, 23 декабря, в режиме скайп-конференции.

Представительница Украины попросила "не манипулировать информацией, так как за этой процедуре взаимного освобождения - судьбы людей".

"На сегодня мы окончательно дошлифовываем списки для того, чтобы максимально быстро до конца этого года осуществить эту процедуру одновременного освобождения лиц", - добавила она.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в понедельник, была достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.

Как ранее стало известно СМИ, около сорока человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать боевикам, отказались участвовать в обмене и возвращаться на территории, временно контролируемые сепаратистами.

Необходимость провести видеоконференцию возникла после того, как на очной встрече в Минске 18 декабря участникам переговоров не удалось договориться об обмене.