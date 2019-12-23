Строители традиционно поздравили подшефных детей с новогодними праздниками

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Традиционно, накануне Нового года, “Киевгорстрой” посетил подшефный детдом “Малятко”. Холдинг опекает учреждение более трех десятилетий, сообщает УНН.

За эти годы построено и отремонтировано новые корпуса заведения, сотни детей, лишенных родительской опеки, получили любовь и заботу от коллектива воспитателей детского дома, поддержку и помощь от застройщиков.

По словам исполнительного директора Благотворительного фонда “Киевгорстрой” Александра Бабича, ни одно обращение от детдома не остается без внимания Компании.

“На все праздники мы обязательно приезжаем в гости к „маляткам“. Они растут, становятся взрослыми, на смену старшим приходят меньшие дети, но наша поддержка остается неизменной. Сегодня мы привезли сладости, фрукты и сертификаты на покупку необходимых вещей выпускникам. А также добрые пожелания от Главы правления — президента „Киевгорстроя“ Игоря Николаевича Кушнира и всего коллектива”, — рассказал Александр Бабич.

На сегодняшний день на воспитание в учреждения ежедневно приходит 152 ребенка, сформировано 5 дошкольных групп и 7 классов начальной школы. Это дети, которые с рождения имеют определенные особенности здоровья — тяжелые речевые недостатки, задержку развития или психоречевого аппарата, расстройство аутистического спектра. Начало занятий в “Малятко” начинается в 8 утра и длится до 18 часов. Все это время родители могут быть уверены — с детьми занимаются настоящие профессионалы по уникальным, специально разработанным методикам, малыши накормлены и ухожены.

“Чтобы увидеть результат, когда занимаешься с детьми, имеющими инвалидность, нужно много терпения плюс специальные методы, которыми наши специалисты владеют в совершенстве”, — говорит директор детдома “Малятко” Лидия Семеновна Литвиненко.

Она рассказывает, что сейчас детское учреждение находится в состоянии трансформации. Поскольку в детдоме осталось двое детей-сирот выпускных классов, Лидия Семеновна хочет основать на базе учреждения специализированную школу с дошкольным отделением, чтобы иметь возможность помогать детям, имеющим проблемы со здоровьем.

“В последние годы нам удалось собрать коллектив профессионалов-единомышленников. У нас лучшие специалисты по логопедии, психологии, детской хореографии, изобразительному искусства, опытные реабилитологи и воспитатели. Уже сейчас мы имеем уникальное оборудование для физического развития детей, благодаря которому дети, например, имеющие определенные формы ДЦП, учатся ходить, дети с другими проблемами здоровья — развиваться. Можно сказать, что с каждым ребенком у нас специалисты занимаются индивидуально. И это дает свои результаты. Главное — терпение”, — отмечает Лидия Литвиненко.

Стены детского учреждения украшают рисунки детей разного возраста. Рядом — вышивки, вытынанки, куклы-мотанки — все это воспитанники “Малятко” делают сами. Развитие мелкой моторики очень положительно сказывается на речевом аппарате ребенка, делится опытом педколлектив. Заметны эти изменения и попечителям.

“Еще в прошлом году, когда мы приезжали сюда, запомнился один из воспитанников, который совсем не разговаривал, был сосредоточен на чем-то своем, внутреннем, что подсказывало, что ребенок имеет аутический диагноз. А сегодня он читал нам стишок и даже выполнял танцевальные движения. Для 1-го года занятий — это очень хороший результат. Поэтому мы поддерживаем желание коллектива переформировать детдом в заведение, которое сможет большему количеству таких детей оказать психологическую и физическую помощь”, — отмечает Александр Бабич.

Несколько помещений, после выпуска старших детей, нуждаются в косметическом ремонте, а после директор заведения Лидия Литвиненко планирует открыть еще несколько групп, чтобы помогать детям, которые имеют синдром Дауна. Педагог с более чем 50-летним стажем, она уверена, что разработанные коллективом уроки пригодятся и “солнечным” детям.

В свою очередь, Александр Бабич заверил, что “Киевгорстрой” и в дальнейшем будет поддерживать заведение и помогать коллективу “Малятко” развивать и социализировать детей, воспитывать их в духе любви и веры в свои силы.