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В столичном "Гидропарке" застрелили мужчину

В столичном "Гидропарке" застрелили мужчину

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В столичном парке "Гидропарк" неизвестный застрелил мужчину. Как сообщили в полиции Киева, проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленника, передает УНН.

"... в парке "Гидропарк" ранен мужчина. На вызов немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи, патрульные полицейские и врачи", - говорится в сообщении.

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По данным полиции, предварительно установлено, что мужчина получил огнестрельное ранение и скончался на месте. Сейчас полицейские общаются с заявительницей и осматривают место происшествия, чтобы установить все обстоятельства. В Киеве проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленника.

"Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос о предоставлении события правовой квалификации", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Запорожье мужчину расстреляли рядом с собственным домом.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, стрельба
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