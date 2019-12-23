Украинские исследователи Антарктиды стали авторами раздела в "Энциклопедии мировых биомов"

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В июне 2020 года выйдет "Энциклопедия мировых биомов" - 3-томник на 2600 страниц, где собрана информация обо всех экосистемах высшего ранга - биомы - на планете Земля. Иван Парникоза и Ирина Козерецкая, ученые Национального антарктического научного центра МОН, стали авторами одной из глав этой Энциклопедии. В ней они рассказали о сухопутных экосистемах Антарктиды, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Раздел о каждом из биомов писали наиболее известные специалисты, чьи исследования являются неоспоримо авторитетными. Мы гордимся, что со всей мировой научной общественности именно ученым НАНЦ издатели доверили описание Антарктических сухопутных биомов. Именно их статья в дальнейшем будет первоисточником информации, из которого будут начинать свои поиски полярные экологи из любой страны. И это является лучшим признанием того, что наша наука не "отстает", а на равных участвует в глобальном процессе познания природы нашей планеты", - пояснил глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

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"Энциклопедию мировых биомов" подготовило всемирно известное научное издательство "Elsevier".

Справка: Биомы - это экосистемы высшего ранга, которые представляют собой одновременно и целый класс ландшафтов, и целый устойчивый набор функциональных связей между животными и растениями (хотя виды, которые их составляют, могут быть очень разными). Примерами биомов являются, тропический лес, тайга, тундра или коралловые рифы.