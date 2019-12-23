Украинцы смогут отказаться от гарантированной цены на газ до 30 декабря
КИЕВ. 23 декабря. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" продлила срок принятия решения об отказе бытовых потребителей от гарантированной квартальной цены на несколько дней - с 24 декабря до 30 декабря 2019 года, передает УНН со ссылкой на пресс служба компании.
"Потребители, которые хотят отказаться от гарантированной квартальной цены, могут обратиться к своим региональным сбытовым компаниям. Они предложат алгоритм выхода из программы, который будет удобен клиенту. Центры обслуживания клиентов будут работать до 28 декабря, а в личных кабинетах, несмотря на праздничные и выходные дни, опция отказа будет доступна до 30 декабря", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что с 1 января 2020 года для потребителей, имеющих право на приобретение газа на льготных условиях (ПСО), будут действовать два ценовые предложения на газ от Нафтогаза: квартальное и ежемесячное. Квартальная оптовая цена, зафиксированная на уровне 5500 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов), будет действовать автоматически для всех защищенных потребителей до конца отопительного сезона.
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Ежемесячная оптовая цена для таких потребителей в январе 2020 года составит 5500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).
Ежемесячная цена в следующих месяцах отопительного сезона может быть и выше гарантированной цены и ниже. До 30 декабря потребители должны решить по какой цене будут покупать газ в течение отопительного сезона: фиксированной на весь квартал или ежемесячной, которая будет колебаться в соответствии с внешних факторов. Для тех потребителей, которые откажутся от гарантированной квартальной цены, вернуться обратно в программу после 30 декабря возможности не будет.
Оба механизма - ежемесячной и гарантированной цены соответствуют требованиям МВФ. Согласно международных обязательств с 1 января 2020 Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. С 1 мая 2020 года Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.