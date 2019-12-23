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Медведев назвал условие снятия санкций РФ с Украины

Медведев назвал условие снятия санкций РФ с Украины

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива “должна исходить от Киева”, пишет УНН со ссылкой на российское агентсво ТАСС.

“Мы же им (украинской стороне) всегда говорили: хотите, мы даже готовы рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть какая-то инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели”, — сказал председатель правительства РФ журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

При этом глава кабинета министров обратил внимание на тот факт, что РФ остается для Украины “крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером”. По оценке Медведева, остающиеся объемы сотрудничества двух стран значимы и для РФ, и для Украины.

При этом Медведев не исключил возобновления контактов с украинским коллегой в будущем, но пока этого не планируется. “Не намечается (контактов) между руководителями правительств РФ и Украины”, — сказал глава кабинета министров. Он напомнил, что “сейчас контакты прерваны”, премьер-министры не созваниваются и не переписываются. При этом он отметил, что отдельные представители правительства РФ, например, вице-премьер Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак, общаются со своими украинскими коллегами.

“Я ничего не исключаю, хотят — пожалуйста”, — сказал Медведев о возможности возобновления контактов на уровне премьер-министров двух стран.

Добавим, что сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству Российской Федерации проследить за тем, чтобы решение об урегулировании споров между “Газпромом” и “Нафтогазом” были исполнены.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина, Дмитрий Медведев
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