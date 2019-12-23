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На 88-м году жизни скончался один из гуру экспериментов с ЛСД - Рам Дасс

На 88-м году жизни скончался один из гуру экспериментов с ЛСД - Рам Дасс

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В США в возрасте 88 лет скончался духовный наставник и писатель Рам Дасс (настоящее имя — Ричард Альперт). Об этом сообщается в его официальном Instagram, пишет УНН со ссылкой также на издание The New York Times.

Альперт получил степень доктора психологии. В 1961-1963 годах, работая в Гарварде, он проводил эксперименты по употреблению психоделических наркотиков вместе с коллегой Тимоти Лири. Обоих в итоге уволили: Альперта за то, что он дал ЛСД студенту, Лири — за пропуски занятий.

Позднее Альперт и Лири продолжили свои эксперименты вне стен университета.

В 1967 году Альперт отправился в Индию, где познакомился с различными духовными практиками и сменил имя на Рам Дасс (в переводе с санскрита “слуга Рамы”).

После возвращения в США он написал более десятка книг, посвященных духовному развитию. Самая известная из них — “Быть здесь и сейчас”, выпущенная в 1971 году. Книга стала классикой эпохи нью-эйдж (общее название разных оккультных течений и движений, популярных в западных странах в 1970-1980-х годах — ред.) и была продана тиражом в два миллиона копий.

Добавим, что ученые успешно применили МДМА в лечении алкоголизма.

Источник: УНН
Теги: США
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