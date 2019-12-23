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Мужчине, который в Киеве сбил двух велосипедистов, сообщили о подозрении

Мужчине, который в Киеве сбил двух велосипедистов, сообщили о подозрении

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Киеве полицейские сообщили мужчине о подозрении в совершении смертельной ДТП на Брест-Литовском шоссе. В результате происшествия мужчина и женщина погибли на месте. Правонарушителю грозит до десяти лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет, передает УНН со ссылкой на пресс-служб полиции Киева.

Как сообщили в полиции, в Святошинское управление полиции поступило сообщение о том, что на Брест-Литовском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По указанному немедленно выехала немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа по расследованию ДТП Главного управления полиции Киева и врачи.

"Предварительно полицейские установили, что водитель автомобиля "Шевроле" превысил безопасную скорость и совершил наезд на велосипедистов, которые двигались в попутном направлении. В результате происшествия мужчина и женщина, 1974 года рождения, получили смертельные травмы. Водителя авто полицейские задержали на месте в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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По факту происшествия следователи начали уголовное производство, а в дальнейшем объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет, отметили в полиции.

Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия. Назначен ряд соответствующих экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина, полиция, велосипедисты
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