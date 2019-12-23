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Венецию снова затопило

Венецию снова затопило

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Сегодня, 23 декабря, в итальянской Венеции уровень воды поднялся на 144 сантиметра выше нормы. Люди ходят по специально сооруженным помостам, ведь улицы затопило. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Il Gazzettino.

"Высокая вода в Венеции достигла высоты 144 сантиметра в 9.40 утра (по местному времени). Центр приливов муниципалитета сообщил об этом на основе данных различных станций, расположенных в городе, в частности Пунта-делла-Догана перед Сан-Марко, и портов. Это исключительный прилив, который на 60% покрыл почву города. Прогнозируемая высота составляла 150 сантиметров, но ветер с Адриатического моря уменьшил толчок воды в город", - сообщают в издании.

Так, в городе дважды за утро звучала сирена.

Также подтоплен вход в Собор Святого Марка.

Напомним, итальянский город Венеция пережил вечером 12 ноября второе худшее наводнение за время регулярной фиксации уровня воды с конца 19-го века. В 23:00 уровень воды в венецианской лагуне достиг отметки 194 сантиметра над средним.

Ущерб от наводнения в Венеции оценивается в сотни миллионов евро.

Позже правительство Италии предусмотрело выделение 20 млн евро на начальном этапе ликвидации последствий наводнения в Венеции в результате "высокой воды".

Источник: УНН
Теги: вода, Венеция
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