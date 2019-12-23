В ПЦУ считают, что поспешный перенос Рождества сыграет на руку Московской церкви

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Поспешный переход Православной церкви Украины на григорианский календарь законсервирует много религиозных общин. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы управления ПЦУ по внешним связям Евстратий Зоря, передает УНН.

"Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные одни только попытки сейчас прорекламировали ее предложениями "удвоения празднования") потенциально "законсервируют" в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед", - написал Зоря.

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Он также отметил, что риски от реформы сейчас - очевидные и реальные, в отличие от пользы.

Напомним, что ранее в ПЦУ посоветовали, какую елку лучше выбрать на зимние праздники.