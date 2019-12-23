В Черновцах продавали молочку с сальмонеллой под белорусскими брендами

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На черновицких рынках сбывали молочку с сальмонеллой и кишечной палочкой под видом товара белорусских торговых марок, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Черновицкой области.

"Следователи отдела расследования в сфере хозяйственной и служебной деятельности Следственного управления ГУНП в Черновицкой области совместно с областным управлением СБУ задокументировали межрегиональную преступную деятельность по изготовлению и реализации контрафактной молочной продукции. Среднемесячный оборот составлял более 60 тонн продукта на сумму примерно 8 млн гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что группа лиц производила недоброкачественный сыр и масло на частном молокоперерабатывающем заводе за пределами Черновицкой области. После транспортировки в Черновцы низкосортную продукцию фасовали в упаковку торговых марок Республики Беларусь. Реализация контрафактного товара осуществлялась через физических лиц-предпринимателей на одном из черновицких рынков, сообщили в полиции.

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По результатам исследования образцов сырья Черновецким региональным научно-производственным центром стандартизации, метрологии и сертификации, установлено, что продукция не соответствует требованиям государственных стандартов Украины (ГСТУ) и содержит сальмонеллу и кишечную палочку. Употребление такого продукта несет прямую угрозу здоровью и жизни человека, отметили правоохранители.

Правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту производства, хранения и реализации фальсифицированной пищевой продукции, а также в помещениях фигурантов. По результатам обысков изъято:

· Около 7 тонн сыра твердого без маркировки, который готовился для расфасовки под разными белорусскими брендами;

· Более 4 тонн масла сливочного, готового для реализации под брендом одной из белорусских торговых марок;

· Более 600 кг спредов;

· Этикетки и упаковочные материалы белорусских торговых марок.

Никаких документов, свидетельствующих о происхождении, качестве и состав указанных пищевых продуктов, у злоумышленников не было. Стоимость изъятой фальсифицированной продукции составляет примерно 2 миллиона гривен.

Сейчас следователи осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по части 1 статьи 190 (мошенничество) и части 3 статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.