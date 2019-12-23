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Опубликовали раритетные фото львовского Собора Святого Юра

Опубликовали раритетные фото львовского Собора Святого Юра

фотогалерея

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Подборку раритетных фото львовского Собора Святого Юра обнародовал синкел по делам монашества во Львовской архиепархии УГКЦ Юстин Бойко, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Старые фотографии Архикафедрального собора Святого Юрия во Львове с Narodowe Archiwum Cyfrowe.

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Напомним, ранее издание опубликовало ретрофото на которых видно, как в начале ХХ в. выглядел городок Городок Львовской области.

Справка: Архикафедральный собор святого Юра (раньше Катедральная церковь святого Юра) во Львове - собор Галицкой митрополии УГКЦ, до 1817 года при монастыре Ордена св. Василия Великого, барочно-рококовой монументальный архитектурный ансамбль с выразительными национальными чертами (1744-1762), считался главной святыней украинских греко-католиков, до построения Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, фото, Украина
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