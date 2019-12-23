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Вакарчук выступил на новогоднем корпоративе в Минске

Вакарчук выступил на новогоднем корпоративе в Минске

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Народный депутат, председатель партии "Голос" Святослав Вакарчук выступил в Минске на новогоднем корпоративе ИТ-компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу партии "Голос" в Facebook.

"Да, в субботу, 21 декабря," Океан Эльзы "действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)", говорится в сообщении.

В партии добавили, что за музыкальным творчеством Вакарчука можно следить на странице его группы "Океан Эльзы".

Напомним, председатель партии "Голос" Святослав Вакарчук заявлял, что продолжит заниматься музыкальной деятельностью после избрания народным депутатом.

Источник: УНН
Теги: депутаты
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