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Понедельник, 23 декабря 2019, 23:30 • Денис Масликов • 8445
В Париже протестующие подрались с полицией на вокзале
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Париже произошла стычка между полицейскими и протестующими, которые выступают против пенсионной реформы в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Правоохранители подрались с 30 протестующими, которые запускали фейерверки и файеры на территории Лионского вокзала - одного из крупнейших во французской столице. Дым заполнил помещение станции, из-за чего она была вынуждена временно приостановить работу.
Кроме того, сотни протестующих вышли на митинг и у Северного и Восточного вокзалов в Париже.
Напомним, по меньшей мере 435 тысяч человек в 110 городах Франции, за пределами Парижа, вышли накануне на новую акцию протеста против пенсионной реформы, объявленной Эммануэлем Макроном.
Источник: УНН