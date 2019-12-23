В Париже протестующие подрались с полицией на вокзале

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Париже произошла стычка между полицейскими и протестующими, которые выступают против пенсионной реформы в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Правоохранители подрались с 30 протестующими, которые запускали фейерверки и файеры на территории Лионского вокзала - одного из крупнейших во французской столице. Дым заполнил помещение станции, из-за чего она была вынуждена временно приостановить работу.

Кроме того, сотни протестующих вышли на митинг и у Северного и Восточного вокзалов в Париже.

Напомним, по меньшей мере 435 тысяч человек в 110 городах Франции, за пределами Парижа, вышли накануне на новую акцию протеста против пенсионной реформы, объявленной Эммануэлем Макроном.