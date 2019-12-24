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Украинский шахматист победил на турнире в Испании

Украинский шахматист победил на турнире в Испании

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Харьковский гроссмейстер Антон Коробов выиграл представительный турнир VI Sunway Sitges International Chess Festival, который подбежал к завершению в испанском городе Ситжес, сообщает УНН со ссылкой на сайт сhess-results.

Наш земляк набрал 8,5 очка из 10-ти возможных и единолично занял первое место. Коробов опередил двух призеров этих соревнований азербайджанца Дурарбейли и немца Расмуса Сванте на пол очка.

Также в турнире принимали еще двое украинский: Василий Иванчук с 7 баллами стал 16-м, а Кирилл Шевченко с 6,5 стал 30-м.

Заметим, что соревнования проходили по швейцарской системе - 10 туров, 311 игроков (65 гроссмейстеров).

Источник: УНН
Теги: шахматы
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