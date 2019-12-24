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"Нафтогаз" предполагает невыполнение обещаний РФ по транзиту - Витренко

"Нафтогаз" предполагает невыполнение обещаний РФ по транзиту - Витренко

КИЕВ. 24 декабря. УНН. На сегодня существует риск того, что Россия может отказаться от транзита газа через Украину после отзыва исков против "Газпрома". Об этом в эфире "Общественному" заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает УНН.

По его словам, согласно договоренностям, "Нафтогаз" должен отказаться от всех судебных претензий к "Газпрому".

"Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется. А потом транзита не будет, и получится, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск", - отметил Витренко.

Он также подчеркнул, что именно поэтому Украина работает над системой договоров для снижения такого риска.

"И это сложное дело, и поэтому есть риск того, что даже договоренности, которые были достигнуты, они не будут реализованы. Я надеюсь, что конструктивная работа, добросовестная работа из всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло", - добавил Витренко.

Напомним, в Нафтогазе сообщили о наработке ряда договоров с РФ по транзиту.

Источник: УНН
Теги: Россия, Газпром, Украина, Нафтогаз, транзит
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