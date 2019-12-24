Герус рассказал, куда пойдут 3 млрд долларов, которые Газпром выплатит Нафтогазу

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Три миллиарда долларов, которые Газпром выплатит НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей, заявил в эфире "Общественного" народный депутат, председатель энергетического комитета Рады Андрей Герус, сообщает УНН.

Он отметил, что 3 миллиарда долларов, которые согласился выплатить Газпром - ощутимая сумма для Нафтогаза.

"Во-первых, у них (у Нафтогаза - ред.) есть определенные кредиты, то есть это может быть погашения кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье - Нафтогаз это государственной компания, соответственно это дивиденды для государства - это пополнение государственного бюджета", - рассказал Герус.

Напомним, Украина и Россия смогли договориться о продлении транзита российского газа по территории Украины.

В то же время в Нафтогазе допускают, что Россия может не выполнить свои обещания.