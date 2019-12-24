ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов на Донбассе

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ 21-22 декабря зафиксировала увеличение обстрела в Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

С вечера 21 декабря до вечера 22 декабря зафиксировала увеличение взрывов на Донбассе, по сравнению с прошлым отчетом. В Донецкой области произошло 370 взрывов. Большинство у Ломакина, Светлодарска и Черненко.

Организация также заметила 45 взрывов в Луганской области. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах недалеко от Калиновой и юго-восточнее Попасной.

Напомним, за сутки боевики нарушили режим прекращения огня 3 раза. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.