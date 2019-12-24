Регистрация | Вход |
USD: 23,29 -0,0341  EUR: 25,85 -0,0378 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 24 декабря 2019 06:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Синоптик дала прогноз погоды на Новый год
Синоптик дала прогноз погоды на Новый год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
4770
Версия для печати

ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов на Донбассе

ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов на Донбассе

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ 21-22 декабря зафиксировала увеличение обстрела в Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

С вечера 21 декабря до вечера 22 декабря зафиксировала увеличение взрывов на Донбассе, по сравнению с прошлым отчетом. В Донецкой области произошло 370 взрывов. Большинство у Ломакина, Светлодарска и Черненко.

Организация также заметила 45 взрывов в Луганской области. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах недалеко от Калиновой и юго-восточнее Попасной.

Напомним, за сутки боевики нарушили режим прекращения огня 3 раза. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, обстрелы, ООС, ОРДЛО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.