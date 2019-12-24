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В Индонезии 24 человека погибли в результате падения автобуса в ущелье

В Индонезии 24 человека погибли в результате падения автобуса в ущелье

КИЕВ. 24 грудня. УНН. По меньшей мере 24 человека погибли в результате падения автобуса в ущелье в индонезийской провинции Южная Суматра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное агентство Antara.

По данным властей и полиции, ДТП произошло вечером в понедельник. Травмы получили 13 человек, пострадавшие были доставлены в больницу. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Информации о причинах дорожно-транспортного происшествия пока не поступало.

Напомним, в Индонезии перевернулся паром, 15 погибших.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Индонезия, жертвы
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