В Индонезии 24 человека погибли в результате падения автобуса в ущелье

КИЕВ. 24 грудня. УНН. По меньшей мере 24 человека погибли в результате падения автобуса в ущелье в индонезийской провинции Южная Суматра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное агентство Antara.

По данным властей и полиции, ДТП произошло вечером в понедельник. Травмы получили 13 человек, пострадавшие были доставлены в больницу. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Информации о причинах дорожно-транспортного происшествия пока не поступало.

Напомним, в Индонезии перевернулся паром, 15 погибших.