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Официальный курс гривны установлен на уровне 23,28 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 23,28 грн/доллар

КИЕВ. 24 декабря. УНН. На 24 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,28 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 24 декабря установлены на таком уровне:

23.275766 грн за доллар;

25.777911 грн за евро;

0.373910 грн за российский рубль;

30.076435 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 23 декабря курс всех указанных валют снизился, кроме рубля, который вырос.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ, курс гривны
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