Китай осудил появление в США космических войск

КИЕВ. 24 декабря. УНН. МИД Китая осудил появление в США космических войск. Подобный шаг Вашингтона ведет к "гонке вооружений в космосе", который превращается в "поле боя", заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Решение США нарушает международное соглашение о мирном использовании космического пространства, добавили в МИД КНР. Мировому сообществу следует договориться о "юридически обязательном инструменте по контролю над вооружениями в космосе", считает официальный Пекин.

Напомним, Конгресс США 17 декабря одобрил создание космических войск, а президент страны Дональд Трамп 20 декабря подписал соответствующий законопроект. Они станут шестым родом вооруженных сил наряду с сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими войсками, а также береговой охраной и морской пехотой.

По данным Пентагона, общая численность космических войск США составит на начальном этапе 16 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников, командующим станет генерал Джей Реймонд. Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер указал, что задачей космических сил станет защита доминирующей позиции Вашингтона в космосе.