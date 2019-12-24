В российский спутник попал метеорит

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Спутник "Метеор-М" номер 2-2 перешел в неуправляемый полет после внешнего воздействия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Роскосмоса.

"18 декабря на КА (космическом аппарате) "Метеор-М" номер 2-2 была зафиксирована нештатная ситуация, связанная с внешним воздействием (предположительно - микрометеорит) на конструкцию КА. В результате воздействия КА изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета с высокими значениями угловых скоростей", - говорится в сообщении. Затем аппарат перешел в режим энергосбережения.

Как заявили в госкорпорации, "после вхождения в зону российских наземных средств управления с КА была установлена связь и были начаты работы по восстановлению его работоспособности - гашение угловых скоростей, перевод в штатную ориентацию, получение телеметрической и целевой информации".

В настоящее время с КА ведется работа по программе главного конструктора. Спутник находится в ориентированном полете, с ним проводятся регулярные сеансы управления с получением телеметрической информации и информации с целевой аппаратуры.

"Метеор-М" номер 2-2 входит во вторую серию перспективных космических аппаратов гидрометеорологического обеспечения. Спутники этой серии предназначены для оперативного получения информации в целях прогноза погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве.

Напомним, над Камчаткой взорвался огромный метеорит.