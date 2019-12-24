Президента Бразилии госпитализировали после падения в своей резиденции

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Бразилии Жаир Болсонаро госпитализирован после того, как упал в своей президентской резиденции в столице Бразилии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Болсонаро был доставлен в больницу для пристального осмотра.

"Обзор не выявил никаких проблем, говорится в заявлении администрации президента", - говорится в сообщении.

Президент Бразилии будет находиться в больнице вооруженных сил под наблюдением в течение 6-12 часов.

Напомним, Зеленский предложил президенту Бразилии перезапустить космический проект.