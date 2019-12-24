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Вторник, 24 декабря 2019, 07:42 • Денис Масликов • 20595
Президента Бразилии госпитализировали после падения в своей резиденции
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Бразилии Жаир Болсонаро госпитализирован после того, как упал в своей президентской резиденции в столице Бразилии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Болсонаро был доставлен в больницу для пристального осмотра.
"Обзор не выявил никаких проблем, говорится в заявлении администрации президента", - говорится в сообщении.
Президент Бразилии будет находиться в больнице вооруженных сил под наблюдением в течение 6-12 часов.
Напомним, Зеленский предложил президенту Бразилии перезапустить космический проект.
Источник: УНН