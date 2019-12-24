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Цена акций Tesla установила рекорд

Цена акций Tesla установила рекорд

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Цена акций компании Илона Маска Tesla достигла рекордных 422 доллара за штуку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.

По этой цене Маск полтора года назад пообещал выкупить акции компании, за что лишился должности главы совета директоров Tesla.

Акции достигли исторического ценового максимума, а капитализация компании Tesla превысила 75 млрд долларов.

Напомним, в 2018 году Маск сообщил, что готов выкупить с биржи акции Tesla по цене в 420 долларов за штуку (на тот момент они торговались примерно по 350 долларов). Маск заверил, что финансирование этой операции гарантировано.

Источник: УНН
Теги: Илон Маск
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