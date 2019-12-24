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Синоптик дала прогноз погоды на Новый год
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От 3° мороза до 12° тепла: погода на сегодня

От 3° мороза до 12° тепла: погода на сегодня

КИЕВ. 24 декабря. УНН. По Украине во вторник, 24 декабря, пройдут дожди, в Карпатах значительный мокрый снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 3 градусов мороза до 12 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"24 декабря временами дождь, на крайнем западе страны значительный дождь, лишь в восточных областях без существенных осадков. Ночью и утром в Украине, кроме большинства западных областей, туман", - отметили синоптики.

Ветер юго-восточный (в западной части северо-западный), 7-12 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток 3-8° тепла (днем в южной части 7-12°).

В Карпатах значительный мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель; температура в течение суток 0-3° мороза.

Напомним, синоптик дала прогноз погоды на Новый год.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр
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