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Мэру Коростышева сообщили о подозрении

Мэру Коростышева сообщили о подозрении

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила мэра Коростышева в Житомирской области, на служебной халатности, на данный момент ему сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"СБУ разоблачила голову Коростышевского горсовета на служебной халатности, которая привела к растрате средств городского бюджета, выделенных на строительство автомобильных дорог", - сообщили в спецслужбе.

По данным СБУ, чиновник не обеспечил надлежащую проверку качества выполненных работ, выделяемых на ремонт дорог местного значения, но подписал коммерсантам соответствующие акты. "Ряд экспертиз подтвердил, что из-за действий председателя горсовета, бюджету Коростышев был нанесен ущерб на сумму более 800 тысяч гривен", - указали в Службе безопасности.

"23 декабря 2019 года прокуратурой Житомирской области при сопровождении сотрудников СБУ должностному лицу объявлено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 367 УКУ", - подытожили в СБУ.

Напомним, должностных лиц Обуховского горсовета подозревают в присвоении земли, назначенной для переселенцев.

Источник: УНН
Теги: СБУ, ущерб, Житомир и Житомирская область, мэр, подозреваемый, халатность
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