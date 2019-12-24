Черкащанин проехал два перекрестка на красный несмотря на патрульных "на хвосте"

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Пьяный водитель на автомобиле проехал два перекрестка в Черкассах на красный сигнал светофора, не заметив экипаж патрульных, который ехал позади. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Черкасской области.

"Водитель проехал два перекрестка на красный сигнал светофора и даже не заметил, что за ним следовал экипаж патрульных. А все потому, что был пьян", - указали правоохранители.

Как отмечается, водитель был на Mitsubishi Pajero.

"При общении с водителей инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения. Ему предложили пройти освидетельствование в установленном законом порядке. Результат - алкогольное опьянение (1,9 промилле). На нарушителя патрульные сформировали уже не первое административное дело", - добавили патрульные.

Указано, что он получил протокол по ч. 3 ст. 130 и постановление по ч. 4 ст. 126 КУоАП.

"Если суд примет решение, то черкасский водитель заплатит 40 800 штрафа и не сядет за руль 10 лет", - отметили в полиции.

Напомним, водитель в Черниговской области сдавал назад и насмерть сбил мужчину.