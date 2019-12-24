Регистрация | Вход |
USD: 23,29 -0,0341  EUR: 25,85 -0,0378 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 24 декабря 2019 10:52
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Синоптик дала прогноз погоды на Новый год
Синоптик дала прогноз погоды на Новый год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
12675
Версия для печати

Черкащанин проехал два перекрестка на красный несмотря на патрульных "на хвосте"

Черкащанин проехал два перекрестка на красный несмотря на патрульных "на хвосте"

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Пьяный водитель на автомобиле проехал два перекрестка в Черкассах на красный сигнал светофора, не заметив экипаж патрульных, который ехал позади. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Черкасской области.

"Водитель проехал два перекрестка на красный сигнал светофора и даже не заметил, что за ним следовал экипаж патрульных. А все потому, что был пьян", - указали правоохранители.

Как отмечается, водитель был на Mitsubishi Pajero.

"При общении с водителей инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения. Ему предложили пройти освидетельствование в установленном законом порядке. Результат - алкогольное опьянение (1,9 промилле). На нарушителя патрульные сформировали уже не первое административное дело", - добавили патрульные.

Указано, что он получил протокол по ч. 3 ст. 130 и постановление по ч. 4 ст. 126 КУоАП.

"Если суд примет решение, то черкасский водитель заплатит 40 800 штрафа и не сядет за руль 10 лет", - отметили в полиции.

Напомним, водитель в Черниговской области сдавал назад и насмерть сбил мужчину.

Источник: УНН
Теги: Черкассы и Черкасская область, патрульная полиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.