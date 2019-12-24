На КПВВ на Донбассе почти 300 автомобилей застряли в очередях

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Утром во вторник, 24 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях насчитали 295 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 0/90; "Новотроицкое" - 30/55; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что 23 декабря на КПВВ "Новотроицкое" и "Майорское" двое граждан Украины пытались "договориться" с пограничниками о беспрепятственном пересечении линии разграничения. На такое предложение лица получили категорический отказ. Сообщение об обнаружении признаков уголовных преступлений направлены в Национальную полицию.

За минувшие сутки, по сравнению с предыдущими, пассажиро-транспортный поток увеличился. В общем через КПВВ последовало 49,1 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств. Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

Напомним, ситуация на участках разведения войск в зоне ООС остается стабильной.