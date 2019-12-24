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Во Львове водитель насмерть сбил пешехода

Во Львове водитель насмерть сбил пешехода

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Во Львове водитель автомобиля Skoda насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 декабря около 20:05 на улице Стрыйской во Львове. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Skoda совершил наезд на пешехода, 39-летнего львовянина, который от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Полицейские расследуют обстоятельства ДТП.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в Одесской области в результате наезда микроавтобуса погиб человек.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Львов и Львовская область, смерть
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