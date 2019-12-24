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ВАКС отправил экс-заместителя главы ГМС Пимахову под домашний арест

ВАКС отправил экс-заместителя главы ГМС Пимахову под домашний арест

Дина Пимахова

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд отправил экс-первого заместителя главы ГМС Украины Дину Пимахову под ночной домашний арест. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Так, суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к подозреваемой меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 21 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, на указанное лицо возложен ряд процессуальных обязанностей, а именно ношение электронного средства контроля, прибывать к детективу, прокурору или в суд, сообщать об изменении места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Напомним, экс-первому замглавы ГМС Украины Дине Пимаховий сообщено о подозрении.

Как сообщалось ранее, Пимахову подозревают в организации оформления гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине на один год, с возможностью последующего его продления до трех лет. При этом должностное лицо высказало просьбу предоставить ему неправомерную выгоду за обеспечение им соответствующего процесса оформления документов в сумме 1800 долларов, которую в дальнейшем получило.

Источник: УНН
Теги: ГМС, Антикоррупционный суд, домашний арест
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