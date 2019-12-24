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Журнал The Ring назвал лучшего боксера 2019 года

Журнал The Ring назвал лучшего боксера 2019 года

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Американский журнал The Ring назвал мексиканца Сауля "Канело" Альвареса "боксером 2019 года", который обогнал таким образом украинца Василия Ломаченко, который находился на 2-м месте рейтингов журнала. Об этом сообщает официальный сайт издания, передает УНН.

В мае 2019 года Канело защитил пояса чемпиона мира в среднем весе (72,6 кг) по версиям WBC, WBA и IBF в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом. В ноябре Альварес "прыгнул" на две весовые категории вверх и нокаутировал россиянина Сергея Ковалева, чемпиона мира в полутяжелом весе (79,4 кг) по версии WBO.

Примечательно, что предыдущие два года побеждали украинские боксеры: в 2017 году журнал The Ring назвал лучшим боксером украинца Василия Ломаченко, а в 2018 году - Александра Усика.

В категории "поединок года" победил бой японца Наойя Инуйе с филиппинцем Нонито Донэром в финале Всемирной боксерской суперсерии. В тяжелом 12-раундовом противостоянии японский чемпион объединил пояса чемпиона мира по версиям WBA и IBF в весовой категории до 53,5 кг.

Также три номинации получил бой британца Энтони Джошуа и американца Энди Руиза за пояса чемпиона мира WBA, IBF, WBA и IBO в тяжелом весе (свыше 90,7 кг).

Третий раунд первого поединка в США получил награду "Раунд года", после этого Джошуа получил "победу" в номинации - "Неудача года", а реванш, который проходил в декабре этого года в Саудовской Аравии, в котором британец сумел вернуть все пояса, потерял - "Событием года".

Как сообщалось ранее в УНН Ломаченко считает, что американским промоутерам выгодно его поражение Лопесу.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт, рейтинги, Александр Усик

В тексте упоминаются

Ломаченко Василий
Ломаченко Василий
Усик Александр
Усик Александр
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