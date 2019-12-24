Журнал The Ring назвал лучшего боксера 2019 года

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Американский журнал The Ring назвал мексиканца Сауля "Канело" Альвареса "боксером 2019 года", который обогнал таким образом украинца Василия Ломаченко, который находился на 2-м месте рейтингов журнала. Об этом сообщает официальный сайт издания, передает УНН.

В мае 2019 года Канело защитил пояса чемпиона мира в среднем весе (72,6 кг) по версиям WBC, WBA и IBF в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом. В ноябре Альварес "прыгнул" на две весовые категории вверх и нокаутировал россиянина Сергея Ковалева, чемпиона мира в полутяжелом весе (79,4 кг) по версии WBO.

Примечательно, что предыдущие два года побеждали украинские боксеры: в 2017 году журнал The Ring назвал лучшим боксером украинца Василия Ломаченко, а в 2018 году - Александра Усика.

В категории "поединок года" победил бой японца Наойя Инуйе с филиппинцем Нонито Донэром в финале Всемирной боксерской суперсерии. В тяжелом 12-раундовом противостоянии японский чемпион объединил пояса чемпиона мира по версиям WBA и IBF в весовой категории до 53,5 кг.

Также три номинации получил бой британца Энтони Джошуа и американца Энди Руиза за пояса чемпиона мира WBA, IBF, WBA и IBO в тяжелом весе (свыше 90,7 кг).

Третий раунд первого поединка в США получил награду "Раунд года", после этого Джошуа получил "победу" в номинации - "Неудача года", а реванш, который проходил в декабре этого года в Саудовской Аравии, в котором британец сумел вернуть все пояса, потерял - "Событием года".

Как сообщалось ранее в УНН Ломаченко считает, что американским промоутерам выгодно его поражение Лопесу.