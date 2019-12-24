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В Херсонской области задержали мужчину за растление 9-летней девочки

В Херсонской области задержали мужчину за растление 9-летней девочки

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Херсонской области 9-летнюю девочку из Каховского района взрослый мужчина через один из распространенных мессенджеров принуждал к созданию порнографической продукции. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

В отдел противодействия киберпреступности в Херсонской области обратились родственники 9-летней девочки и сообщили, что на ее телефон поступают сообщения с видео и фотофайлами порнографического содержания. По данному факту полицейские начали уголовное производство по ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования киберполиция установила мужчину, который посылал девочке такие сообщения. Им оказался 47-летний житель Каховского района. Подозреваемый, запугивая девочку, склонял ее к созданию изображений с признаками детской порнографии. Такие его действия также были квалифицированы по ч.4 ст.301 УК.

Киберполиция вместе со следователями Каховского отдела полиции, бойцами роты полиции особого назначения, под процессуальным руководством Каховской местной прокуратуры, задержала мужчину в Херсоне на междугородном автовокзале.

Вчера, 23 декабря, в Каховском суде состоялось заседание по избранию меры пресечения задержанному. Решением суда он был взят под стражу. Ему может грозить 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Кривом Роге полиция задержала мужчину, который подозревается в развращении 5-летней девочки

Источник: УНН
Теги: дети, Херсон и Херсонская область, растление
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