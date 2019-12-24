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Во Львове угарным газом отравились четыре человека, из них двое детей

Во Львове угарным газом отравились четыре человека, из них двое детей

ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 декабря. УНН. Во Львове угарным газом отравились пятилетний и трехлетний ребенок. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает корреспондент УНН.

"Около 18:11, во Львове, в квартире дома по ул. Золотая, 7, (Шевченковский район) отравились, вероятно, угарным газом, 4 человек, из них 2 детей (2014 и 2016 годов рождения). Пострадавшие в состоянии легкой и средней степени тяжести госпитализированы в ОКБ и МДКЛ. Квартира оборудована газовой колонкой и ПГ-4. Аварийной бригадой "Львовгаз" временно прекращена подача газа в квартиру", - сообщили в департаменте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Шевченковский районе Харькова, в пятиэтажном жилом доме, в результате отравления угарным газом погибли два человека, из которых один ребенок, и пострадала беременная женщина.

Источник: УНН
Теги: газ, отравление, Львов и Львовская область
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