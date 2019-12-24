Цифровые навыки почти половины украинцев ниже среднего уровня - Гончарук

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Цифровые навыки 53% украинцев ниже среднего уровня. Об этом со ссылкой на данные исследования сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В Украине такое исследование мы провели впервые: 53% украинцев обладают цифровыми навыками ниже среднего уровня. Однако мы вполне способны повысить уровень цифровых навыков", - отметил глава правительства.

Так, он заявил о внедрении национальной программы цифровой грамотности, "чтобы украинцы имели равные права в пользовании всеми преимуществами новейших технологий". Старт онлайн-платформы - 21 января 2020 года.

"Наше правительство стремится, чтобы 100% государственных услуг со временем стали доступны онлайн - без чиновников, очередей и необходимости куда-то ходить. Люди не должны стоять за справкой в очереди часами, это пережитки советского прошлого. Они могут заказать ее онлайн, но надо иметь навыки пользования новыми технологиями", - пояснил Гончарук планы правительства.

Напомним, согласно данным исследования, минимального уровня грамотности не имеют более четверти учащихся средних классов.