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Вторник, 24 декабря 2019, 10:42 • Марк Омелянюк • 2505
Атака талибов на военную базу в Афганистане: погибли 7 военных
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Во время атаки талибов на военную базу ВС Афганистана погибли по меньшей мере 7 военных. Об этом сообщает издание Pajhwok, информирует УНН.
"По меньшей мере семеро солдат Афганской национальной армии погибли при нападении талибов в северной провинции Балх", - говорится в сообщении.
По данным издания, кроме семи погибших также трое раненых военнослужащих. Также пострадали трое сотрудников управления безопасности.
Другие подробности пока не приводятся.
Напомним, ранее в Афганистане в результате атаки талибов погиб американский военный.
Источник: УНН