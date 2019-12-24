Атака талибов на военную базу в Афганистане: погибли 7 военных

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Во время атаки талибов на военную базу ВС Афганистана погибли по меньшей мере 7 военных. Об этом сообщает издание Pajhwok, информирует УНН.

"По меньшей мере семеро солдат Афганской национальной армии погибли при нападении талибов в северной провинции Балх", - говорится в сообщении.

По данным издания, кроме семи погибших также трое раненых военнослужащих. Также пострадали трое сотрудников управления безопасности.

Другие подробности пока не приводятся.

Напомним, ранее в Афганистане в результате атаки талибов погиб американский военный.