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Сегодня состоится заседание Кабмина - Федоров

Сегодня состоится заседание Кабмина - Федоров

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что сегодня состоится заседание правительства. Об этом он заявил во время презентации результатов социологического исследования цифровой грамотности украинцев, передает корреспондент УНН.

"Сегодня же Кабмин через полчаса", - отметил Федоров.

Так, заседание Кабинета министров Украины должно состояться в 11:00.

Добавим, что Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сейчас находится на презентации результатов социологического исследования цифровой грамотности украинцев.

Напомним, по словам Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в каждом министерстве есть расходы, которые предусматривают цифровизацию и информатизацию, поэтому средств в бюджете хватит на создание "государства в смартфоне".

Источник: УНН
Теги: Кабмин, заседание
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