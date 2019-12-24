Регистрация | Вход |
USD: 23,29 -0,0341  EUR: 25,85 -0,0378 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 24 декабря 2019 11:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Синоптик дала прогноз погоды на Новый год
Синоптик дала прогноз погоды на Новый год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2250
Версия для печати

В Украине больше всего времени в интернете проводит молодежь - исследование

В Украине больше всего времени в интернете проводит молодежь - исследование

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Украине больше всего времени в интернете проводит молодежь и люди с недостатками слуха. Об этом заявила во время презентации результатов социологического исследования цифровой грамотности украинский замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, передает корреспондент УНН.

"Чаще всего интернетом пользуются дома (86,5%), хотя также молодежь пользуется в школе, в учреждениях общественного питания", - отметила Ионан.

Так, по результатам исследования, больше всего времени в интернете проводит молодежь в возрасте 10-17 лет (3 ч. в рабочий день и 5 ч. в выходные). А также люди с проблемами слуха (3 ч. в рабочий день, 2 ч. в выходной). На неподконтрольных территориях населения проводит в интернете 2 ч. в рабочий день и 4 ч. в выходной.

Добавим, исследование охватывало всю территорию Украины, на оккупированных территориях исследование проводилось исключительно в городах, не охватывало села. Возраст опрашиваемых от 18 до 70 лет. Выделялись также такие сегменты: люди с недостатками слуха, молодежь.

Напомним, по словам Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, цифровые навыки 53% украинцев ниже среднего уровня.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.