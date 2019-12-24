В Украине больше всего времени в интернете проводит молодежь - исследование

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Украине больше всего времени в интернете проводит молодежь и люди с недостатками слуха. Об этом заявила во время презентации результатов социологического исследования цифровой грамотности украинский замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, передает корреспондент УНН.

"Чаще всего интернетом пользуются дома (86,5%), хотя также молодежь пользуется в школе, в учреждениях общественного питания", - отметила Ионан.

Так, по результатам исследования, больше всего времени в интернете проводит молодежь в возрасте 10-17 лет (3 ч. в рабочий день и 5 ч. в выходные). А также люди с проблемами слуха (3 ч. в рабочий день, 2 ч. в выходной). На неподконтрольных территориях населения проводит в интернете 2 ч. в рабочий день и 4 ч. в выходной.

Добавим, исследование охватывало всю территорию Украины, на оккупированных территориях исследование проводилось исключительно в городах, не охватывало села. Возраст опрашиваемых от 18 до 70 лет. Выделялись также такие сегменты: люди с недостатками слуха, молодежь.

Напомним, по словам Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, цифровые навыки 53% украинцев ниже среднего уровня.