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Навыками работы с программным обеспечением владеет меньше 30% украинцев - исследование

Навыками работы с программным обеспечением владеет меньше 30% украинцев - исследование

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Навыки работы с программным обеспечением наименее развиты среди украинцев, ими владеет только 28,8% населения. Об этом заявила во время презентации результатов социологического исследования цифровой грамотности украинцев замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, передает корреспондент УНН.

Так, наиболее развитыми навыками среди населения в Украине являются информационные (74,4%) и коммуникационные (75,3%). Наименее развитыми есть навыки по программному обеспечению (28,8%).

Добавим, исследование охватывало всю территорию Украины, на оккупированных территориях исследование проводилось исключительно в городах, не охватывая села. Возраст опрашиваемых от 18 до 70 лет. Выделялись также такие сегменты: люди с недостатками слуха, молодежь.

Напомним, по словам Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, цифровые навыки 53% украинцев ниже среднего уровня.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, статистика, образование
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