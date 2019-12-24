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В Харькове полицейский обменял себя на заложницу и получил ножевые ранения

В Харькове полицейский обменял себя на заложницу и получил ножевые ранения

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Харькове полицейский обменял себя на заложницу, которую захватил мужчина с ножом, и получил ножевые ранения. Злоумышленник задержан и дает показания следователям, а полицейский в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Происшествие произошло сегодня, около 09:30 в Немышлянском районе Харькова. Утром жительница микрорайона возвращалась из детского сада, куда отвела своего ребенка. Неподалеку от оврага на нее напал неизвестный мужчина. Он приставил к ее горлу нож и сказал, что она теперь его заложница.

Эту ситуацию увидели случайные прохожие и сообщили информацию по спецлинии "102". На место срочно отправилось руководство Немышлянского отдела полиции и следственно-оперативная группа.

В ходе общения с мужчиной полицейские узнали, что он хочет немедленно увидеть своего знакомого, которого может обменять на захваченную женщину. Начальник уголовного розыска районного отдела полиции предложил себя в качестве обмена на заложницу. Злоумышленник согласился и отпустил ее.

Полицейский, оказавшись рядом с вооруженным злоумышленником, стал продумывать план его задержания. Для этого оперативник тянул время, чтобы успокоить раздраженного гражданина, вызвать у него доверие. Между мужчинами завязалась беседа, полицейский предложил злодею закурить. Когда тот отвлекся на зажигание сигареты, сотрудник уголовного розыска бросился на злодея, но тот успел ударить его ножом.

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, правоохранитель госпитализирован в больницу, сейчас его оперируют медики.

Злоумышленник задержан, сейчас с ним работают следователи.

Событие квалифицированно по ч. 1 ст. 147 (захват заложников) и 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины, санкция которых предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Напомним, в августе этого года сотрудник полиции получил ножевые ранения во время прекращения конфликта в харьковском метрополитене и был доставлен в больницу.

Источник: УНН
Теги: полиция, ножевые ранения, Харьков и Харьковская область
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