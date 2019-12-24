Рябошапка определил день запуска Офиса Генпрокурора

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Днем запуска работы Офиса Генерального прокурора станет 2 января 2020 года. Об этом говорится в приказе №351 Генерального прокурора Руслана Рябошапки, официально опубликованного в газете Верховной Рады "Голос Украины" от 24 декабря, передает УНН.

"Приказываю Днем начала работы Офиса Генерального прокурора определить 2 января 2020 года", - говорится в тексте приказа за подписью Рябошапки.

Как отмечается, этот приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 19 сентября нардепы изменили законодательство по реформе прокуратуры.

Закон об Офисе Генпрокурора вступил в силу 25 сентября.