Получить цифровую образование хотят 47% украинцев - исследование

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Украине 47% населения выразили желание получить цифровые навыки. Об этом заявила во время презентации результатов социологического исследования цифровой грамотности украинцев замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, передает корреспондент УНН.

“Сколько людей вообще заинтересованы в обучении цифровыми навыками — 47%, это меньше половины. Преимущественно это молодежь в возрасте 18-29 лет, дети и лица с недостатками слуха”, — отметила Ионан.

По результатам исследования, в 13,7% населения вообще отсутствует желание учиться цифровым навыкам.

Добавим, исследование охватывало всю территорию Украины, на оккупированных территориях исследование проводилось исключительно в городе, не охватывало села. Возраст опрашиваемых от 18 до 70 лет. Выделялись также такие сегменты: люди с недостатками слуха, молодежь.

Напомним, по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, со следующего года каждый украинец сможет бесплатно получать цифровое образование.