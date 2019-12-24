Зеленский подписал закон о ГБР, по которому автоматически увольняется Труба

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон о Государственном бюро расследований по совершенствованию деятельности бюро, который предусматривает автоматическое увольнение нынешнего директора ГБР Романа Трубы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте парламента.

"24 декабря 2019 года возвращено с подписью от Президента", - указано в сообщении о проведении документа.

Напомним, 3 декабря 250 народных депутатов приняли в целом законопроект о ГБР, определенный Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный.

Им предусматривается изменение правового статуса ГБР в частности. Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования, с тех пор досрочно прекращаются полномочия директора, первого заместителя и заместителя ГБР. Также в течение 5 дней после вступления в силу Президент Украины Владимир Зеленский должен назначить на соответствующие должности исполняющих обязанности.

Ранее УНН сообщал, что во время рассмотрения законопроекта парламентарии приняли поправку о "делах Майдана".