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В Украине предлагают запретить курение электронных сигарет в общественных местах

В Украине предлагают запретить курение электронных сигарет в общественных местах

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Кабинет Министров Украины инициировал изменения в законодательство, которые упорядочивают обращение электронных сигарет в Украине. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале, передает УНН.

Правительство инициировало изменения в законодательство, которые упорядочивают обращение электронных сигарет в Украине, а именно:
- приравнивает электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам;
- Оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с законодательством Украины;
- Распространяет на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе;
- Инициирует запрет курения таких сигарет в общественных местах.

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"Здоровье украинцев должно быть защищено от вредного воздействия табака. Более того, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий", - написал Премьер.

Как ранее сообщалось в УНН, Минздрав предложил приравнять электронные сигареты к традиционному курению.

Напомним, что в Нью-Йорке одобрили запрет электронных сигарет и ароматизированных смесей.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, сигареты, курение, запрет, Алексей Гончарук

В тексте упоминаются

Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
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