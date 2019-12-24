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Ефросинина, Матвеева, Сумская: к проекту цифрового образования привлекут звезд

Ефросинина, Матвеева, Сумская: к проекту цифрового образования привлекут звезд

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Членами команды, которая будет учить украинцев цифровым навыкам, станут звезды украинского телевидения, в частности, Мария Ефросинина, Надежда Матвеева, Ольга Сумская и Руслан Ханумак. Об этом заявил во время презентации результатов социологического исследования цифровой грамотности украинский продюсер образовательных проектов в Министерстве цифровой трансформации Виталий Спивачук, сообщает корреспондент УНН.

"Мы подумали, почему бы не объединить тот продукт, который делает государство при поддержке фондов, с другой стороны добавить в этому продукту людей, к которым уже есть доверие украинцев. Поэтому мы привлекли лидеров мнений как героев курсов", - сказал Спивачук.

Так, в проекте обучения населения цифровым навыкам будут помогать Мария Ефросинина, Надежда Матвеева, Руслан Ханумак и Ольга Сумская.

По словам разработчиков образовательного проекта по обучению украинцев цифровым навыкам, звезд привлекают, чтобы людям не было сложно и скучно учиться. Минцифры планирует создать сериал в середине курсов, где селебрити будут приглашать экспертов и задавать им вопросы, поставленные от украинцев.

"Эксперт отвечает за образовательную часть, селебрити - за развлечения. А вместе мы проходим к формату образования через развлечение", - отметил Спивачук.

Напомним, по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, со следующего года каждый украинец сможет бесплатно получать цифровое образование.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, образование
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